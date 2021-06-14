Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü