Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ve Biden başkanlığında yapılan heyetler arası görüşme sona erdi
NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ve Biden başkanlığında yapılan heyetler arası görüşme sona erdi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması... - Haberler
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