Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Musevilik inancına sahip bütün vatandaşların bayramını gönülden tebrik etti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak, dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik eder, bu özel günün esenlikler getirmesini dilerim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

 Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi! Programa Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi! Programa Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title