Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Musevilik inancına sahip bütün vatandaşların bayramını gönülden tebrik etti.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak, dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik eder, bu özel günün esenlikler getirmesini dilerim."
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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri