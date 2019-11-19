Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

19.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lideri Bahçeli ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı , TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
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