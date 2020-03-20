Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türkiye'nin koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürüttüğünü belirten Erdoğan, yaşlıları uyararak "Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor" dedi.

20.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı amansız bir mücadele verdiğini belirterek, "Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor" ifadelerini kullandı.

YAŞLILARI VE KRONİK RAHATSIZLIĞINI BULUNANLARI UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Virüsün Türkiye'de vatandaşlar arasında bulaşıcı etkisini en az seviyede tutulması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 9'A, VAKA SAYISI İSE 670'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile eksiklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor

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