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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları öncesinde ziyaret ettiği 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy de yer aldı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Asker, Kiev, Güncel, Haber

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