Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü

24.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayda bebek ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayda bebek ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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