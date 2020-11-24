Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü
24.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayda bebek ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayda bebek ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı