Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayda bebek ile görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü.