Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

22.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği İzmir'de, Ege Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra caminin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, cami ve külliyenin İzmir, Türkiye ve özellikle Ege Üniversitesi için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin yapımına katkıda bulunanları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Bilal Saygılı ve ailesine böyle bir ibadethaneyi kazandırdıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, caminin 16'ncı yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla inşa edildiğini, konumu ve kendine has estetiği ile İzmir'in sembollerinden biri olduğunu dile getirdi.

Camide 3 bin 500'ü kapalı, 4 bin 500'ü açık alanda olmak üzere toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceğini belirten Erdoğan, caminin İzmir'in Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden bir tanesi olduğunu bildirdi.

Caminin altında bulunan konferans salonunun da çeşitli etkinliklerde kullanılacağını ifade eden Erdoğan, caminin 7 bin 500 metrekarelik arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine ve her biri 50 metre uzunluğunda iki şerefeli iki minareye sahip olduğunu söyledi.

Külliye bünyesinde çok amaçlı kültür merkezi, aşevi, çay ocağı, konferans salonu, çocuk bakım odası, sergi mekanları ve kongre salonunun de yer aldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bu özellikleriyle Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin her bakımdan adına, şehrimize yaraşır bir eser olduğunu görüyoruz. Rabbim, Kuran-ı Kerim'de, 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Hayat rehberimiz, Resulü Ekrem Aleyhisalatüvesselam Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde, kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allahu Teala'nın da ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor. Bir Müslüman olarak bizlere çok net bir şekilde mescitlere sahip çıkmamız, onları imar ve ihya etmemiz gerektiği emrediliyor. Hiç şüphesiz bunun yolu da camilerimizi ibadet ve ilimle birlikte hayatımızın da merkezi haline getirmektir. Bizim inancımızda cami gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekan hiçbir zaman olmamıştır."

"Dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur"

Camilerin ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın ve dayanışmanın yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekanıdır. Adına ümmet dediğimiz sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle bütün farklılıklarıyla ümmet olduklarının, kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde ulaşırlar. Bunun için cemaati olmayan her cami ne kadar ihtişamlı, ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleri ile güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla hanımların nezaketi ile dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur."

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere, bölgede yaşayan tüm vatandaşların, Bilal Saygılı Camisi'ni öksüz ve yetim bırakmayacaklarını inandığını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle İlayı Kelimetullah uğruna asırlardır canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Özellikle son dönemde malum Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar niyaz ediyorum Rabbimden. Rabbim hayırlarınızı, emeklerinizi, gayretlerinizi dergahı izzetinde kabul ve karin eylesin diyor sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından caminin ve külliyenin hayırlı almasını dileyerek, beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA