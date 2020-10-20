Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır."

20.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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