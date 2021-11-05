Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına...
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