Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çeltik üreticilerini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması çiftçileri sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması çiftçileri sevindirdi.

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, AA muhabirine, çeltik üretiminde ilaç, gübre işçilik gibi üretim maliyetlerinin artmasından dolayı zor şartlarda üretim yapan çiftçilerin çeltik fiyatlarının revize edilmesi sonucu mağduriyetlerinin ortadan kalkacağını söyledi.

TMO'nun pazartesi gününden itibaren alımlara başlayacağını belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Samsun, 184 bin 357 dekar alanda 137 bin 69 ton çeltik üretimi ile Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Ülke olarak zor dönemler geçirdiğimiz salgın sürecinde çiftçilerimizin her zaman desteklenmesi hususunda önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu karar bölgemiz ve ülkemizdeki tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

Terme Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Vedat Erikli ise açıklanan karardan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TMO'nun piyasadaki durgunluğun önlenmesi ve stokların güçlendirilmesi adına çeltik fiyatlarını revize etme kararı almasının sevindirici olduğunu vurgulayan Erikli, şunları kaydetti:

"Hasat döneminde çeltiğin tonu 4 bin lira ile 4 bin 500 lira arasında satıldı. Şimdi yeni sezona başlamak üzereyiz. En azından hasat dönemindeki fiyat aralığını vermiş olsaydı çiftçi de mutlu olarak depodaki ürününü TMO'ya verirdi. TMO alıma başlamadan önce çeltik fiyatlarını 4 bin - 4 bin 500 lira bazına getirirse çiftçinin daha mutlu olacağını düşünüyorum. Salgın dönemi yaşıyoruz, bundan dolayı piyasa da zaten pirinç tüketimi azaldı. Bu günlerde devletin böyle bir alımı başlatması, fakire, fukaraya bu ürünü dağıtması mutlu edici bir durum. Devletimizden Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Ürünler ihtiyaç sahiplerine gideceğinden dolayı açıklanan fiyatlar düşük dahi olsa çiftçiler ürünlerini TMO'ya vermek isteyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun