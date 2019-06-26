Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, Japonya'da G-20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ve Çin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor. Türkiye, ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye, her ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Altun, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Japonya'da ekonomileri en büyük ülke liderlerini buluşturacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde serbest ticaretin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ekonomik istikrarın önemini anlatacak. Cumhurbaşkanımız, Japonya'da G-20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. G-20 Zirvesi'nden sonra Pekin'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konuları masaya yatıracak."

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA