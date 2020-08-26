Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Erzurum Otağını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erzurum otağını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Erzurum otağını ziyaret etti. Emine Erdoğan, Erzurum'un geleneksel ehram ürünlerine ilgi göstermekle kalmadı, bazı önerilerde de bulundu.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Erzurum otağını da ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin ve Murat Altundağ tarafından karşılanan ve Erzurum otağında konuk edilen Emine Erdoğan, özellikle Erzurum'un yöresel ehram ürünleriyle yakından ilgilendi. Ehramdan imal edilen ve özel olarak tasarlanan bayan kıyafetleri, giyim tarzı ve şıklığıyla sürekli dikkat çeken Emine Erdoğan'ın beğenisini kazanırken, özellikle yelek modellerine dair paylaştığı tasarım fikirleri ise hayranlık uyandırdı.

Başkan Sekmen'den Şükran Teşekkürü

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki törenlere katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum ve ehram ile ilgili düşüncelerinden ötürü Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Başkan Sekmen, ehramın Erzurum'a ait Coğrafi İşaret Belgeli yöresel ürünlerden olduğunu belirterek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi kadim kentimizin otağını ziyaret ederek, şehrimizin kültürel ve tarihi özellikleriyle ehram üzerine fikirlerini bizlerle paylaştı. Hanımefendinin ehram ile ilgili tespit ve önerilerini bizatihi uygulamaya geçireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kültür objesini farklı konseptler dahilinde yeniden ön plana çıkaracağız" dedi.

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum otağını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve diğer yetkililerle de yakından ilgilendi.

Öte yandan Başkan Sekmen, Ahlat'ta Selçuklu Türk Mezarlığı'nı da ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA