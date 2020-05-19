Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte, bu muhteşem eserdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video...
19.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte, bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir." dedi.

Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video konferansla katıldı.

Santralin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eserin projesinden inşasına tüm safhalarında emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, yüklenici firmalara, mühendislere ve işçileri teşekkür etti.

Erdoğan, yapımına başlanan 2008'den bu yana kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşılan barajın kararlılık sayesinde Türkiye'ye kazandırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinden yurt dışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin, bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum. Türkiye için Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için ve bilhassa bu tesisten doğrudan faydalanacak şehirlerimiz için bugün, bayram günüdür. Özellikle başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler, hele hele aşırı uç muhalifler, özellikle buranın yapımı karşısında merak ediyorum acaba ne diyecekler. Zira şu anda bölgenin çiftçisi için, toprakları için en önemli sulama imkanlarından tutunuz içme suyuna varıncaya kadar her şey burada, enerji imkanlarına varıncaya kadar her şey burada. Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor. Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte, bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir."

"Tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam yıllık enerji üretim kapasitesi 4,1 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik santralinin ilk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesinin hizmete alındığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Her ay bir türbini hizmete vermek suretiyle yıl sonuna kadar Ilısu'yu tam kapasite faaliyete geçireceğiz. Ilısu'nun maliyeti, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, inşaatı ve diğer harcamalarıyla birlikte toplamda 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşası konusunda en çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar özenle korunmuştur. Sadece bu tür çalışmalar için 200 milyon liralık bir kaynak kullanılmıştır. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının ise 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelde yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10,6 milyar metreküp olan Dicle Nehri'ne taktığımız bu nadide gerdanlık, GAP'ın da en önemli unsurlarından biridir."

Eserin 1.200 megavatlık toplam kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük 4'üncü ve dolgu hacmi bakımından da 2'nci barajı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde ise Ilısu, dünyada bir numaradır. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1,1 milyar kilovatsaat enerji üretecek hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Şimdi buradan sesleniyorum, 'Çiftçilere ne yaptınız?' İşte bütün bu arazileri sulamak suretiyle o suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal?" diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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