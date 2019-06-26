Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA
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