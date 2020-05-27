Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
27.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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