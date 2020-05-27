Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi." Kaynak: AA