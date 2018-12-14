Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Liderine Taziye Telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bu akşam telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi. Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde vefat eden Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi. - İstanbul