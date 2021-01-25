Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" paylaşımı Açıklaması

25.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" başlıklı paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz hafta neler yaptık?" başlıklı paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta özellikle tarım, enerji ve savunma sanayii alanlarında birçok önemli hizmeti ve projeyi hayata geçirdik, hizmete alınacak eserlerin yapımına hız kazandırdık. Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Milli Fırkateyn İstanbul F515 denize indirildi, Ergani ve Başlar barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alındı, Silvan Barajı'nın dolgu çalışması tamamlandı, OECD İstanbul merkezi açıldı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni düzenlendi" bilgileri de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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