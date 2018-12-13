Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci Yıl Dönümünü Kutladığımız 29 Ekim Tarihinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır."