Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci Yıl Dönümünü Kutladığımız 29 Ekim Tarihinde...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci Yıl Dönümünü Kutladığımız 29 Ekim Tarihinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et