Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz."
Kaynak: AA
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12:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama...