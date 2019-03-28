Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; Sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtları, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 31 Mart'tan sonra 4,5 yıl seçim olmayacağı hatırlatılarak bu süreden sonra Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyadaki yerine ilişkin görüşleri sorulan Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı vardı. O adaylığı sırasında, öncesinde tabii ısrarla Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasını istemişti. O ara dillerde olan çok ilginç bir şey vardı. 'Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş' dizeleri vardı. İnşallah yine öyle olacak. Allah'ın izniyle bu seçimden de biz o şekilde çıkacağız. Çünkü ittifakımız çok sağlam bir zeminde yürümeye devam ediyor. Temel sağlam. Kaçak göçek yok. İnşaasında da milletimiz var. Millet nerede? Meydanlarda. İşte, milletle beraber yürüyoruz."

"Lider kadrodan bunlar kayıplar vermeye başladı"

Arif Nihat Asya'nın, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan" dizelerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biz öyle yürüyoruz. PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar karanlık güçlerin besleyip, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar terör örgütü varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz. Şu anda bizim polisimiz, askerimiz, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ve Kandil'de bunlara çok ciddi hesaplar sordu. Şu anda tabii lider kadrodan bunlar kayıplar vermeye başladı. Bunları söylemeyeceğim. Mesela şu anda Kuzey Irak'ta önemli sorumlular bitti. Bir tane çok çok önemli liderleri şu anda ağır yaralı. Bunun yanında tabii ölenler var. Bütün bunlarla beraber bir defa polisimiz, askerimiz, jandarmamız hepsi el ele, yılmadan, usanmadan, biz bu terörü inşallah bitirmenin kararlılığı içerisindeyiz, buradan taviz yok, bu işi çözeceğiz."

Erdoğan, terör belasını çözmedikten sonra yatırımcı ve girişimcilerin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesine yatırım yapmayacağını dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu'da yatırım için gerekli olan her türlü şartın hazır olduğuna işaret eden Erdoğan, oraların terörden arındırılmaya başladığı andan itibaren yatırımcıların peyderpey gelmeye başladığını ama daha yüksek yatırımlar yapılabilmesinin hasreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Terör örgütleri ve onların hamilerinin yerel seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama biz önümüze bakacağız. Bir defa bu seçim bir genel seçim değil. Yerel seçimde de Türkiye'de Cumhurbaşkanı, kabine değişmeyecek ki. Bununla bunlar milleti aldatmaya çalışıyorlar. Ben de milletime sesleniyorum; 4,5 yıl uzun bir süreç. Tüm bu terör örgütlerini biz yerle bir edecekken ama benim sevgili milletim, verdiğin bu oyla lokal, mevzii anlamda oralarda bir yönetici seçeceksin. Peki bu seçeceğin yönetici senin oradaki bütün ekonomik durumunu mu düzeltecek? Öyle bir yetkisi var mı? Yok. Kaldı ki bunlar, hele hele Güneydoğu'da çukurlar yaptılar, kanallar açtılar, devletin bütün imkanlarını maalesef halka değil, Kandil'e gönderdiler. Bunlar terörü beslediler."

Diyarbakır Belediyesi önünde aylarca çadır kurup, çocukları Kandil'e kaçırılan anneleri hatırlatan Erdoğan, "Bu durdu mu? Yok. Hala Kandil'e oradaki baronlar bu genç kızları 13,14, 15,16 yaşında kaçırıyorlar. Kaçırmakla kalmıyorlar, biliyorsunuz oralarda çok ciddi taciz eylemleri de var. Bu namussuzlar bunu da yapıyorlar. Bunları biz tabii gerçekten anlatmak için dilimizde artık tüy bitti. Diyoruz ki 'Ey anneler, ey babalar, bak dikkatli olalım, bu oyuna gelmeyelim, gelin bu oyunu bozalım.' Bunu sadece biz tek başımıza bozarız dersek bu büyük bir iddia olur ama milletimizle beraber, Doğu'da, Güneydoğu'da halkımızla beraber, el ele verdiğimizde bu işi biz bitiririz ve bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, terör operasyonlarına ilişkin detaylara ve "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajındaki o gecenin ne zaman olacağına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Şimdi o geceyi açıklarsak orada bir tane adam bulamayız. Az önce gösterdikleriniz işte bunun aslında ön yoklamaları. Bunlar eğer haber verilerek olsa, netice alamazsınız. Ama bunları biz tabii hiç haber vermeden, 'Bir gece ansızın' derken bunu başarıyoruz. Şimdi bunların içerisinde şu anda alt seviye falan yok. Bakıyorsunuz, Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. Bu ismi ismen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu. En üstteki o baronların arasında olanlardan ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda bu şekilde orada devam eden bir süreç var.

Bizim buradaki en önemli, İHA'lar koordinatları yakalıyor, SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor, aynı zamanda tabii F16'lar, vesaire merkeze verilen bütün bu bilgilerle beraber gerektiğinde F16'lar devreye giriyor. F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor. Şimdi bir gece ansızın gelebilme olayına gelince, işte hiç haber, vesaire, falan vermeden hemen biz ön haberi, ön talimatları da verdiğimiz için onlar hiç sağa sola bilgiyi vermeden gidip gereğini yapıyorlar. Zira dost bildiklerimiz bile bizim karşımıza dikiliyor. Onun için hiç gerek yok. Hemen her şey 'ha' denildi mi onlar görevinin zaten bilinci içerisinde gidip, işi bitiriyorlar, bize de neticeyi veriyorlar. Burada olduğu gibi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede yeni bir dönemin içerisinde olunduğuna dikkati çekerek, yerli ve milli imkanlarla geliştilen silahlarla teröristlere göz açtırılmadığını vurguladı.

Komada olan teröristin adının ne olduğuna ilişkin soruya ise Erdoğan, "Bunu çıkınca söylersem daha iyi olur. Çünkü görevli arkadaşlarımızın da bu noktada hassasiyetleri var, plan işlemesinde fayda var." dedi.

"Bunlar çok başarısız bir siyaset oynadılar"

Muhalefet partileri arasındaki ittifakın saklanmasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada aslında bunlar çok başarısız bir siyaset oynadılar. Zannettiler ki 'biz böyle bir 4'lü bir araya gelirsek, bunu da gizlersek, netice alırız.' Gizleyemezsin ve nitekim de gizleyemediler. Çünkü öyle yerler var ki oralarda zaten seçimi almaları mümkün değildi. Ama 'böyle bir şeyi gizli ittifaklarla yaparsak, oradan bir netice alırız.' Halkımız, CHP, sözde İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi arasındaki bu ittifakı, ki Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakını' ben de 'illet' diyorum, çok iyi idrak etmiş, kapalı kapılar ardında dönen pazarlıkları da biliyor ama detayını bilmiyor. Biz bu detaylara ulaştık."

Bunlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarına dikkati çeken Erdoğan, "Bu açıklamayı PKK'dan bağımsız yaptığı düşünülebilir mi? Burada da açıkça bunu söylüyor, hadi onları anladık, zaten onlar PKK'dan emir almadan adım dahi atamazlar. CHP, sözde İYİ Parti, Saadet Partisi de onların peşine takılmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birbirinden güzel 7 coğrafi bölgesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ile MHP'ye kaybettireceğiz.' sözlerini anımsattı.

Erdoğan, "Sen bu ülkede Kürdistan'ın olup olmadığını bilmeyecek kadar gafilsin, cahilsin. Eğer bu kadar Kürdistan meraklısıysan Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol git orada yaşa. Seninle beraber oranın sevdalısı olanlar varsa onları da al yanına, onları da götür ama bu ülkeyi bölemeyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge olmadığının altını çizen Erdoğan, "Biz beka meselesi derken bunu boşuna konuşmuyoruz. İşte 31 Mart bir beka meselesidir. Bu temelsiz Sezai birlikteliğin diğer bileşenlerinin iplerini eline almış, tehdit ediyor. 'Biz yoksak siz bir hiçsiniz' diyor." dedi.

Erdoğan, Temelli'nin CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş ve İstanbul'daki adayı Ekrem İmamoğlu için kullandığı sözleri hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 milyon Kürt varmış İstanbul'da onların oylarıyla... Sen ne zamandan beri kalktın da benim Kürt vatandaşlarımın milli iradesine ipotek koyuyorsun. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Ben buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; Sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin ve iradenizi sandığa yansıtırken, bu işi en iyi bilen kim, ona bakın. Çünkü bu insan İstanbul'u yönetecek. İstanbul'u yönetecek kişinin sadece belediyecilik değil, devlet yönetimi nedir bunu bilmesi lazım. İşin belediyeciliği aşan bir boyutu da var. İstanbul'da bizim adayımız Binali Yıldırım Bey. Binali Bey, benim belediye başkanlığımda İDO Genel Müdürümdü. Başkanlığa geçtim, benim Ulaştırma Bakanımdı. Bakın bütün bunların hepsinin yerelle de ilgisi, alakası var."

Erdoğan, İstanbul'un bütün altyapısında ulaştırma bakanlığının destekleri olduğunu anımsatarak, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni ve üçüncü köprüyü devlet olarak kendilerinin yaptıklarını, bunun yanında AK Partili belediyelerin de İstanbul'da çok ciddi metro ve benzeri yatırımlar yaptıklarını da hatırlattı.

(Sürecek)

Kaynak: AA