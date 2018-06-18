Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beş Gün Sonra Benim Milletim Sizin Defterinizi Dürecek"

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AK Parti'nin Samsun mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek."