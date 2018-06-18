Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beş Gün Sonra Benim Milletim Sizin Defterinizi Dürecek"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti'nin Samsun mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AK Parti'nin Samsun mitingi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek."