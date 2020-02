Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim milletim 15 Temmuz'u yaşatanlara gerekli cevabı verdi

19.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:56

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, darbe iddialarıyla ilgili, "Benim milletim 15 Temmuz'u yaşatanlara gerekli cevabı verdi. Bundan sonra böyle bir şeyde bunlar kat ve kat fazlasıyla bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir basın mensubunun darbe iddialarıyla ilgili sorusu üzerine, "Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bu tamamen bir kampanya. Bütün bu kampanyaların hepsi Türkiye'ye ihanettir. Vatana, millete ihanettir. Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı yoktur. Konuşmamda zaten gerekenlerin hepsini söyledim. Bunlar haindir. Böyle bir hava hissediyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Herkes huzur içinde geziyor, tozuyor. Her şey yerinde. Herhalde bunlar yiyip içemiyor, gezip tozamıyor bunları yapamadığı için de bunlara darbenin nal sesleri geliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı ve benim milletim 15 Temmuz'u yaşatanlara gerekli cevabı verdi. Bundan sonra böyle bir şeyde bunlar kat ve kat fazlasıyla bedelini öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır" dedi.

'SAYGI DUYMALARI LAZIM'Erdoğan, bir gazetecinin, 'Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma nedeniyle tekrardan gözaltı kararı verilmesi nedeniyle yargıya yönelik eleştiriler var, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Ben ona katılmıyorum. Bunlar işine gelen için yargının verdiği olumlu karar, 'Yargı iyi karar verdi' derken, işlerine gelmeyen karar için niye yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı bir kısmını tahliye etti ama Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım."'BİR GECE ANSIZIN GELDİĞİMİZDE ADIYLA SANIYLA HER ŞEYİYLE GELİRİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Harekatın bir adı olacak mı ve harekatta hava unsurları kullanılacak mı?' sorusuna ise, "Dedik ya bir gece ansızın gelebiliriz diye. Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla her şeyiyle geliriz" diye cevap verdi.Erdoğan ayrıca, "Kremlin'den bir açıklama geldi, Türkiye'nin Suriye askerine yönelik yapacağı bir operasyon en kötü senaryo olarak değerlendiriliyor, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bizim arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde bana böyle bir şey gelmiş değil. Rusya'nın bu tür kötü senaryoların içerisinde yer alacağına inanmıyoruz" dedi.'NİYE RAHATSIZ OLUYORLAR Kİ?'Erdoğan, başka bir gazetecinin, 'İş Bankası'yla ilgili olarak AK Parti'de bir komisyon kuruldu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı'nın da komisyon üyelerinin aralarında olduğuna dair bazı eleştiriler var' sorusuna da şu cevabı verdi: "Bunlardan gerekli olduğu zamanlarda her parti istifade edebilir. Bu kurumlar devletindir ama millete hizmet etmekle mükelleftir. Şimdi diyelim ki CHP gidip bu kurumlardan herhangi birinden istifade etmek isterse bu kurumlar onlara da yardımcı olacak. Niye rahatsız oluyorlar ki?"'ABD İLE HER TÜRLÜ DAYANIŞMAMIZ OLABİLİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'İdlib konusunda Türkiye ile birlikte çalışıyoruz' açıklamasıyla ilgili de, "ABD ile her an her türlü dayanışmamız olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan ayrıca, 'Kamuya girişlerde güvenlik soruşturmalarını yeniden getirmek istiyor musunuz?' sorusuna da "Her an gündemimizde" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA