Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz
AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını eleştiren, Suudi Arabistan ve Mısır'a seslendi ve "bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" dedi.
10.10.2019 13:31
AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını eleştiren, Suudi Arabistan ve Mısır'a seslendi ve "bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com