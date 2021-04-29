Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle iftar yaptı
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak 4. Kolordu Komutanlığında askerlerle birlikte yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak 4. Kolordu Komutanlığında askerlerle birlikte yaptı.
Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı