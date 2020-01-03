Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

03.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , Mezarlığı'na gelerek ve babasının mezarını ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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