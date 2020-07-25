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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı

Amasya Çevre Yolu'nun açılışına canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ile Amasya şehir geçişinin yarım saatten 7 dakikaya ineceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
25.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:58

11,3 kilometrelik Amasya Çevre Yolu'nun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği can bağlantı ile gerçekleştiriliyor. Yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlanacak yol ileAmasya şehir geçişi yarım saatten 7 dakikaya inecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Amasya Çevre Yolumuzun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje, şehir içinden geçen şehirler arası araç trafiğini tamamen şehir dışına çıkartıyor. Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 km kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergah artık 7-8 dakikada kat edilebilecek. Böylece vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak.

"AMASYA'DA ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Amasya'mıza bu güzel eserin kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tabi bugüne kadar ulaştırma alanında Amasya'da daha pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehrin bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 270 kilometreye çıkardık. Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını sadece 2 yılda 12 kat artırdık. Haberleşme alanında da Amasya'daki hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiberoptik kablo uzunluğunu da 2 bin kilometreye yaklaştırdık.

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