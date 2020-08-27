Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
27.08.2020 00:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

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