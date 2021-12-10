Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz." - İSTANBUL
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting yanıtı: HDP zaten meydanlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet