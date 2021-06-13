Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkente Brüksel'e gitmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkente Brüksel'e gitmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti
Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkür etti
Son dakika haber | Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkür etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Ali Babacan Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 15:30:34. #1.15#

title