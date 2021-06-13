Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkente Brüksel'e gitmeden önce basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkente Brüksel'e gitmeden önce basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez