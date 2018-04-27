Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Oyun İçinde Oyun Milletimizin Milli Vicdanıyla Vereceği Bir Oy...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "24 Haziran'da bütün kirli, ilkesiz ve kıblesiz, abidik-gubidik siyasi oyunlar, milletin feraseti sayesinde aktörleri ile birlikte sandıklara gömülecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli güreşçileri ziyaret etti. Güreşçilerin Avrupa Şampiyonası'na Türk bayrağını göndere çekmeye, İstiklal Marşı'nı ezberletmeye gideceklerini belirten Topçu, sporculara başarılar diledi. 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Topçu, "24 Haziran'da bütün kirli, ilkesiz ve kıblesiz, abidik-gubidik siyasi oyunlar, milletin feraseti sayesinde aktörleri ile birlikte sandıklara gömülecektir. 24 Haziran'da küresel tezgahlar bir kez daha milli irfan ve milli iradenin feraset duvarına çarpacak ve paramparça olacaktır. Oyun içinde oyun 24 Haziran'da milletimizin milli vicdanıyla vereceği bir oy ile bozulacaktır" açıklamasını yaptı.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtlayan Topçu, erken seçim kararı sonrası hareketlenen siyasi ortamı değerlendirdi. Topçu, "İçeriden ve dışarıdan hangi kumpas, hangi tezgah yapılırsa yapılsın, hangi kayıt dışı siyasi usullere başvurulursa vurulsun dedelerimizin cennetmekan Abdülhamit Han Hazretleri'ne karşı yaptıkları siyasi hataları torunlar milletin adamı Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'a yapmayacak" dedi.

"Türk halkı dualarını eksik etmesin"

Çok sıkı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise, "Şampiyona öncesi bu ziyaret bizleri çok mutlu etti. Kedisine şahsım ve buradaki diğer güreşçi kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk halkı dualarını eksik etmesin. Bizler bu moral ve motivasyonla, halkımızın dualarıyla, Allah'ın izniyle, bu turnuvadan alnımızın akıyla döneceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Özbekistan heyetinden Topçu'ya ziyaret

Öte yandan, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Özbekistan Milletvekilleri Tulkin Abdussattarov ve Mavludakhon Khodjaeva ve beraberindeki heyet, Yalçın Topçu'yu Beştepe'deki makamında ziyaret etti. Özbekistanlı kardeşlerinin kendisini Türkiye'deki bir fahri temsilcileri olarak gördüklerini ifade eden Topçu, "Bu türlü karşılıklı üst düzey ziyaretler ile bu iki dost ve kardeş halkın siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri en üst seviyeye çıkacaktır. Ziyaretleri için değerli milletvekillerine ve heyetine çok teşekkür ederim. Evlerinde olduklarını bilmelerini isterim. Türk dünyası olarak yedi müstakil büyük devletimiz var. Türk dünyasının hamdolsun çok güçlü liderleri var, ben bundan çok memnunum. Azerbaycan'da İlham Aliyev, Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'da Aksakal Nursultan Nazarbayev, Türkiye'de uzun adam Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de bir araya geldiğimiz zaman bayraklarımızı bir arada görenler inşallah bizim medeniyet coğrafyamız ve dünya hakkında bizim istemediğimiz kararlar alamayacak" şeklinde konuştu. - ANKARA