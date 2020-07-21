Çukurova'ya yaşlılar için aşevi öğrenciler için kütüphane açılacak
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Çukurova'ya yaşlılar için aşevi öğrenciler için kütüphane açılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kızılay Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, ilçede bir aşevi kurulması ve üniversite öğrencilerinin ders çalışabilmesi için kafe-kütüphane açma konusunda fikir birliğine vardı.

Çukurova'ya yaşlılar için aşevi öğrenciler için kütüphane açılacak
21.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:28

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kızılay Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, ilçede bir aşevi kurulması ve üniversite öğrencilerinin ders çalışabilmesi için kafe-kütüphane açma konusunda fikir birliğine vardı.

Kızılay Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaretinde birlikte gerçekleştirilecek projeler konuşuldu.

Yıldıray Özbek ilk olarak Çukurova Kaymakamlığı ve Çukurova Belediyesi ile ilçeye bir aşevi kurmak istediklerini söyledi. Çukurova'da 65 yaş üstü yalnız yaşayan 130 aile tespit ettiklerini belirten Yıldıray Özbek, "Sıcak yemek ihtiyacı duyan bu insanların beklentisini karşılamak için ilçemizde ortak olarak aşevi kurulması büyük bir hizmet olacaktır. Ramazan ayında bu ihtiyaçlar karşılandı. Ancak diğer zamanlarda da büyüklerimizin yanında olmamız gerekiyor" dedi.

Yıldıray Özbek, ayrıca Çukurova'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiğini kaydederek, öğrenciler için kafe-kütüphane projelerinin olduğunu açıkladı. Bu projeyi de Çukurova Belediyesi ile hayata geçirmeyi istediklerini anlatan Yıldıray Özbek, "İstiyoruz ki öğrencilerimiz bu mekanda çaylarını içsinler derslerini çalışsınlar. Ayrıca burada gençlerimize Kızılay'ın faaliyetlerini anlatır ve etkinliklere katılmalarını sağlarız" şeklinde konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Kızılay'la her konuda işbirliğine açık olduklarını söyledi. Kızılay'ın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Soner Çetin, "Biz kimsenin aç yatağa girmesini istemiyoruz. Bu konuda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. En kısa sürede birlikte bu projeleri hayata geçirmek için tüm imkanlarımızı seferber ederiz" dedi.

Kızılay ile işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu ifade eden Başkan Soner Çetin ziyarette Kızılay'a kurban bağışında da bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

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