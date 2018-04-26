Çukurova'da Karpuz Hasadı Başladı

Adana'da turfanda karpuz hasadına başlandı.

Türkiye'nin erkenci karpuz üretiminin neredeyse tamamını, genel üretiminin ise yaklaşık 5'te 1'ini karşılayan Adana'da, ilk hasat Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, hasat töreninde, son 10 yılda Türkiye karpuz üretiminin 3,7 ile 4,2 milyon ton arasında değişim gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye geneli üretimin yaklaşık 4 milyon ton olduğunu, Adana'nın ise bunun 831 bin 684 tonunu gerçekleştirdiğini ifade eden Tekin, "Bu yıl rekolte 880 bin ton olarak beklenmektedir." dedi.

Tekin, Adana'da dekar başına karpuz veriminin Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaptığımız gözlemlerde örtü altı üretimde dekara verim ortalama 4-6 ton civarında olmuştur. Yer yer bu 8-10 tona çıkmaktadır. Açığa ekilen tarla karpuzlarında ise ortalama 8-10 ton arasında verim alınmaktadır. Kentte daha çok erken üretim söz konusu olduğundan hasat mayıstan ağustosa kadar devam etmektedir. Ancak bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı nisan ayının son haftasında başlamış olup haziran sonuna kadar devam edeceği düşünülmektedir. İlk olarak Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde hasat edilen karpuzun, tarladaki kilogram fiyatı 1,7 lira civarındadır."

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da hasat mutluluğu yaşadıklarını kaydederek, "Adana karpuzu tadı, aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor. Üretici ve tüketiciler için güzel bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.