Çukurca'da PKK'nın kullandığı mağarada EYP ele geçirildi Çukurca'da PKK'nın kullandığı mağarada EYP ele geçirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada ele geçirilen 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ile 266 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

Çukurca'da PKK'nın kullandığı mağarada EYP ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağarada ele geçirilen 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ile 266 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, komandoların her türlü hava ve arazi şartlarında yaptığı başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayınlarla EYP'lerin imhasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Hakkari Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın; iki girişli yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda yaşam alanı olarak kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA