Çubuk'ta salatalık ekimi başladı
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Çubuk'ta salatalık ekimi başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde adına festival düzenlenen Çubuk turşularının ham maddesi olan salatalığın ekimine başlandı.

04.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:34

Ankara'nın Çubuk ilçesinde adına festival düzenlenen Çubuk turşularının ham maddesi olan salatalığın ekimine başlandı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Sünlü Mahallesi'nde salatalık tarlalarını ziyaret etti.

Kaymakam Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlayan normalleşme süreciyle ilçede yoğun bir çalışma başladığını ve tarlada temsili bir ekim yaparak ilçede salatalık ekimini başlattıklarını söyledi.

İlçe ekonomisi açısından turşuluk sebze üretiminin ve turşu üretiminin çok önemli olduğunu kaydeden Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"Çubuk tabii ki sebze üretiminde Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri. Turşu üretimi Çubuk için önemli bir değer. Çubuk turşusu hem ülkemizde hem de dünyada marka olmuştur. Bu gün de seralarda yaptığımız incelemelerin ardından Çubuk turşunun ham maddesi olan salatalık tarlalarını ziyaret ettik. Burada çiftçilerimizle birlikte ilk salatalık ekimini başlatmış olduk. İnşallah bu yıl hem üretimin hem de kalitenin artırılması adına güzel adımlar atacağız."

Belediye Başkanı Demirbaş da üretimin artması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Pandemi döneminde tarımsal ve yöresel ürünlere talebin artığına işaret eden Demirbaş, "Dünyaca ünlü, tescilli turşularımızın ana maddesi olan salatalıkların ekimini bugün başlattık. İnşallah 1,5 ayın ardından salatalıklarımızı toplamaya başlayacağız ve yeni sezon turşularımız kurulmaya başlanacak. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle taleplerde büyük bir artış yaşanmıştı. Endişeye gerek kalmadan tüm vatandaşlarımızın turşuyla ilgili taleplerini karşılayacağımızı buradan duyurmak istiyorum." diye konuştu.

Demirbaş, süreci takip ettiklerini ve herhangi bir aksilik olmazsa turşu festivalinin düzenleneceğini dile getirdi.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ise turşularının sezon başlamadan tükendiğini, bu nedenle hasat dönemini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Bu yıl yerli tohum tercih ettik. Ekimlerimiz de bugün itibarıyla başladı. Koronavirüsün negatif etkisini, ülkemizden üreterek atmak istiyoruz. Bu süreçte daha fazla ekim yaparak daha fazla üretim yapmak istiyoruz. İnşallah buna göre de hedeflerimiz koyduk." ifadelerini kullandı.

Çubuk'ta salatalık ekimi başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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