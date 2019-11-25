Çubuk'ta Öğretmenler Günü kutlandı

25.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:32

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda, ilçede eğitim veren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Öğretmenliğin tüm mesleklerden ayrı bir hizmet olduğunu vurgulayan Demirbaş, şöyle dedi:

"Hayatımızın her anında bizlerin en büyük yol göstericileri öğretmenlerimizdir. Burada bulunan tüm idarecilerimizin ve ülkemize hizmet veren idarecilerimizi nitelikli hale getiren tabi ki öğretmenlerimizdir. Eğitim öğretim hayatıma büyük katkısı olan ilkokul öğretmenim başta olmak üzere ortaokul, lise ve üniversitede bizlere eğitim veren öğretmenlerimizi unutmam mümkün değil. Bu vesile ile ahirete göç etmiş öğretmenlerimi ve tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Her meslek gurubunun mutlaka fedakarlık isteyen bir durumu vardır. Bu meslek gurupları içinde en fedakarlık isteyecek meslek hangisidir dersek, ilk sırada öğretmenlik mesleği gelir."

Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rabia Demirbaş öğretmenlerin çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini dile getirdi.

Öğretmenler adına günün anlam ve önemi hakkındaki konuşmayı ilçenin en genç öğretmeni Murat Çelik ile ilçenin en yaşlı emekli öğretmeni Sadullah Aksoy yaptı.

Programda stajyerliği biten öğretmenler yemin etti. Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" ve çiçek takdim edildi.

Yavuz Selim Ortaokulu Müzik Öğretmeni Müstadin Şahinbaş ve Ercan Kamacı tarafından oluşturulan müzik grubu konser verdi.

Program sonunda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan da katıldı.

Kaynak: AA