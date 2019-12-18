Çubuk'ta istihdama yönelik kurslar açıldı

18.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:18

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde istihdama yönelik meslek edindirme kursu açıldı.

İŞKUR ve Çubuk Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 4 ayrı branşta kurs açıldı. Yeni açılan kurslara katılan kursiyerlere günlük 30 lira harçlık ödenirken, kursiyerlerin genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından kurs süresince yatırılıyor.

Bu arada, muhasebe yardımcılığı, çağrı merkezi, sekreterlik ve dikiş kursuna katılan 180 kursiyere eğitim verileceği kaydedildi.

Açılan kursları ziyaret eden Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, yetkililerden ve kurs eğitmenlerinden bilgi alırken, kursiyerlere de istek ve taleplerini sordu.

Kılıç, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarına önem verdiğini söyledi.

İlçedeki işsizlik sorununu yetişmiş kalifiye meslek sahibi insanlarla çözmeye çalıştıklarını aktaran Kılıç, bu konuda İŞKUR'un kendilerine büyük destek verdiğini ifade etti.

Açılan kursların ilçe ekonomisine de önemli katkı sağladığını bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu açılan kurslarda 4 branşta yaklaşık 180 kadına eğitim verilecek. Ortalama 5 ay boyunca eğitim görecek ev hanımlarımızın meslek sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca bu kurslarda eğitim alanlara 30 lira günlük olmak üzere aylık ortalama 600 lira ücret de veriliyor. Yani ortalama 5 ayda ev hanımlarımız aracılığı ile Çubuk ekonomisine bir girdi sağlanmış olacak. Bur kurslar ile ev hanımlarımıza hem maddi katkı sağlanacak hem de sertifika sahibi olmaları sağlanacak."

Kılıç, kursların sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup şeklinde verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA