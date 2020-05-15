Cristiano Ronaldo, Hat-Trick Yaparak Bayern Münih'i Eliyor
2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek finaller ikinci tur maçında Madrid, Santiago Bernabeu'da Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlıyor. Normal süre sonunda uzatmalara giden maçta sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, maçta attığı üç golden ikisini uzatmalarda atarak, İspanyol ekibini kendi evinde 4-2'lik galibiyete taşıyor
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek finaller ikinci tur maçında Madrid, Santiago Bernabeu'da Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlıyor. Normal süre sonunda uzatmalara giden maçta sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, maçta attığı üç golden ikisini uzatmalarda atarak, İspanyol ekibini kendi evinde 4-2'lik galibiyete taşıyor
Kaynak: Dugout