Covid: ABD Başkanı Biden, Mayıs ayı sonuna kadar herkese yetecek kadar aşıya sahip olacaklarını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, mevcut üç farklı aşı ile ülkesinin Mayıs ayının sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılayabilecek sayıda doza sahip olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, mevcut üç farklı aşı ile ülkesinin Mayıs ayının sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılayabilecek sayıda doza sahip olacağını söyledi.

Salı günü yaptığı açıklamada Biden, yüz yüze eğitim yeniden başlayabilmesi için Mart ayı sonuna kadar öğretmenlere en az bir doz koronavirüs aşısının yapılması yönünde eyalet yönetimlerine talimat verdiğini söyledi.

Biden ayrıca ilaç şirketi Merck'in, rakibi Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısı üretimine yardım edeceğini duyurdu. Biden bu ilişki için "İkinci Dünya savaşı ruhu" benzetmesini yaptı.

Salı günü Johnson & Johnson firmasının ürettiği koronavirüs aşısı da acil kullanım onayı almıştı.

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları ikişer doz halinde yapılırken, Johnson & Johnson aşısı tek doz uygulanacak. Dağıtımı ve saklanması diğer aşılara göre daha kolay olan bu aşının daha fazla yerde kullanılması bekleniyor.

Göreve başlamadan önce açıkladığı 100 günde 100 milyon aşılama hedefi konusunda iyimser olduğunu ifade eden Biden, vatandaşlarına maske takma ve sosyal mesafeyi gözetme konusunda da çağrı yaptı.

Görevdeki ilk 100 gününün sonuna kadar çoğu okulu açmak için uğraştığını söyleyen Biden, 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin Kongre'den geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Paket, okullar için yaklaşık 130 milyar dolarlık bütçeyi içeriyor.

'Savaş henüz bitmedi'

Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada Biden, "Bugünkü duyurular bu salgını yenme çabamızda büyük bir adımdır. Ama dürüst olmalıyım, bu savaş henüz bitmedi" diye konuştu.

Biden'ın öncelikli hedeflerinden birisi de yüz yüze eğitimi başlatabilmek. Twitter'dan paylaştığı mesajda da bunun altını çizen Biden, "Yüz yüze eğitimi temel hizmet olarak almanın vakti geldi" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten, Biden'ın açıklamasını sevinçle karşıladı ve "Yüz yüze eğitim isteyen herkes için harika bir haber" dedi.

30'dan fazla eyalette eğitimcilerin aşılanmasını sağlamak için şimdiden adımlar attığını söyleyen Biden, geri kalan eyaletlerde de federal hükümetin tam yetkisini kullandığını söyledi.

Biden yönetiminin Eğitim Bakanı da ettiği yeminin ardından Miguel Cardona oldu.

Salı günü USA Today'de yayımlanan yazısında Cardona, bu ay okulların yeniden açılması konusunda ulusal bir zirve düzenleme sözü verdi.

Eyaletlerden kısıtlama kararları

Öte yandan ülkede Teksas eyaleti, pandemi sebebiyle uygulanan maske takma zorunluluğunu gelecek haftadan itibaren kaldırıyor ve işletmeleri tam kapasiteyle açıyor.

Mississippi eyaleti de bugün itibariyle maske yasağını kaldırıyor.

Salgın ABD'yi nasıl etkiledi?

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de toplamda 28,7 milyon Covid-19 vakası kaydedildi. Dünyada en çok vakanın tespit edildiği ülkeyi, 11 milyon vaka ile Hindistan, 10,5 milyon vaka ile Brezilya takip ediyor.

Ancak ABD, 100 bin kişi başına düşen ölüm sayısı bakımından Birleşik Krallık ve İtalya gibi ülkelerin gerisinde dokuzuncu sırada.

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tahminlerine göre 1 Haziran'a kadar ülkede 90 bin kişinin daha virüs sebebiyle ölmesi bekleniyor.

Ocak ayından bu yana virüs sebebiyle hastaneye yatış oranı keskin bir düşüş gösterdi.

Yeni varyantların ise salgını artırmasından endişe ediliyor.