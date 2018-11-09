Coşkun Demirbakan: "Disiplinli Oynadık"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Biz de kazanabilirdik rakibimiz de kazanabilirdi ama berabere bitti" dedi.

Gazişehir Gaziantep maçının ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Mücadelelerinden dolayı her iki takımın oyuncularını kutluyorum. Son haftalarda iki takımın da çıkışının tesadüfi olmadığı görüldü. Gazişehir Gaziantep'in sezon başı performansıyla şu anki arasında dağlar kadar fark var. Bu konuda Mehmet hocayı kutluyorum. Biz de disiplinli oynadık, rakip de disiplinli oynadı. Maçın kırılma noktaları vardı, biz de kazanabilirdik rakibimiz de kazanabilirdi ama berabere bitti. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi. - ADANA