Çorum'dan kısa kısa Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, amatör balıkçılık yasağının 1 Haziran'da kaldırıldığını belirtti.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, amatör balıkçılık yasağının 1 Haziran'da kaldırıldığını belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını dolayısıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla il genelinde amatör balıkçılık faaliyetlerinin yasaklandığını hatırlattı.

Kentteki tarım potansiyeline katkısı olmayan amatör balıkçılık faaliyetlerinin insanları dışarı çıkmaya özendirdiği ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine neden olduğu gerekçesiyle yasaklandığını ifade eden Sarı, salgının ardından normalleşme adımları kapsamında yasağın kaldırıldığını aktardı.

"Minik Melekler Gündüz Bakımevi" tekrar açıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen "Minik Melekler Gündüz Bakımevi", yeniden hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların kişisel gelişimini desteklemek amacıyla 2018 yılında hastane bünyesinde gündüz bakımevi açıldığını hatırlattı.

Salgın dolayısıyla bir süredir kapalı bulunan gündüz bakımevinin normalleşme adımları kapsamında yeniden hizmet vermeye başladığını aktaran Sobacı, "Bakımevimiz çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi öğretmeni, sınıf bakıcı ablası, hemşire, tıbbi sekreter, aşçı ve temizlik personeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastane enfeksiyon komitesinin uygun gördüğü tedbirleri uygulayarak, 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladı. Kayıtlar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ÇORBİS, temmuzda kullanıma sunulacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların günlük hayatta bisiklet kullanımını artırmak amacıyla yürütülen ÇORBİS Projesi'nin temmuz sonu itibarıyla kullanıma başlayabileceğini bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, ÇORBİS'in seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Proje ile vatandaşların kent merkezinde iki nokta arasında ulaşımı bisiklet kiralayarak sağlayabileceğini belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"İlk etapta 50 akıllı bisiklet, 60 akıllı bisiklet park ünitesi, 5 kiralama terminali ve sistem için gerekli olan ekipmanların kurulumu devam ediyor. Projeyle şehrimize kazandıracağımız bisikletlerle hemşehrilerimize daha sağlıklı bir yaşam için alternatif sunmuş olacağız."

Belediye spor tesisleri açıldı

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, mahalle spor tesislerinin hizmete girdiğini bildirdi.

Candan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın dolayısıyla kapalı olan spor salonlarının yeni normale uygun olarak hizmet vereceğini belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında vatandaşların spor salonlarından uzak kaldığını aktaran Candan, vatandaşların yeni zaman çizelgesi ve kullanım prensiplerine uygun olarak spor faaliyetlerine devam edebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA