Çorum'da dolu etkili oldu

Çorum'da etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı. 10 dakika süren dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, elektrik tellerinin kopması sonucu bazı bölgelerde enerji kesintisi yaşandı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlar ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ve temizlik işleri ekipleri su baskını oluşan bölgelerde, Yeşilırmak Elektirik Dağıtım A.Ş, ekipleri de elektrik kesintisinin meydana geldiği mahallelerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA