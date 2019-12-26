Çorum'da 103 öğrencinin karbonmonoksitten zehirlendiği yurtta tedbir

26.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:58

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanan kız yurdundaki sistem değişikliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Öğrenci yurdumuzda daha güvenli bir sistem kuruyoruz. Kombilerin ve bacanın yeri değişti. Herhangi bir sızıntıya karşı tedbir olsun diye 4 ayrı güvenlik sensörü takılacak." dedi.

Vali Çiftçi, 103 öğrencinin karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın da eşlik ettiği ziyarette, yurttaki çalışmaları inceleyen Vali Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı.

Yurtta ısınma sistemi için daha güvenli bir yöntemin hayata geçirildiğini ifade eden Çiftçi, sistemin en kısa sürede devreye alınacağını ve başka yurt ve pansiyonlarda misafir edilen öğrencilerin yurda yerleştirileceğini söyledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Olayın ardından yurdu boşaltarak öğrencilerimizi diğer pansiyonlarımız ve Öğretmenevi'mize yerleştirdik. Öğrenci yurdumuzda daha güvenli bir sistem kuruyoruz. Kombilerin ve bacanın yeri değişti. Herhangi bir sızıntıya karşı tedbir olsun diye 4 ayrı güvenlik sensörü takılacak. Sistem bugün itibarıyla devreye alınacak. Daha sonra güvenlik ölçümleri yapılacak, denenecek. Tüm riskler ortadan kalktıktan sonra öğrencilerimizi tekrar yurdumuza alacağız. Bütün güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yavrularımızı gönül huzuru içerisinde tekrar yurda yerleştirmiş olacağız."

Olay

Osmancık ilçe merkezindeki öğrenci yurdundaki 103 öğrenci ile 2 öğretmen, 12 Aralık'ta, doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmiş, 105 kişi ambulanslarla Osmancık ve Çorum'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Öğrencilerin bir kısmı aynı gün, bir kısmı ise ertesi gün tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, olayla ilgili Çorum Valiliğince idari, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA