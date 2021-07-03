Corendon Airlines'dan 15 yeni rota
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Corendon Airlines'dan 15 yeni rota

Corendon Airlines'dan 15 yeni rota
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turizm ve havacılık sektörünün üzerindeki olumsuz pandemi etkilerinin azalmaya başlaması ile uçuş programını genişleten Corendon Airlines, base ve destinasyon sayısını artırdığını açıkladı.

Turizm ve havacılık sektörünün üzerindeki olumsuz pandemi etkilerinin azalmaya başlaması ile uçuş programını genişleten Corendon Airlines, base ve destinasyon sayısını artırdığını açıkladı. Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, "Uçuş programımızı, base sayımızı ve destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni bir ticari alan olan Avrupa'dan Türkiye'ye etnik uçuşlara odaklandık" dedi.

Pandeminin etkilerinin Avrupa üzerinde azalmaya başlaması ile artan seyahat taleplerine hızlı adapte olarak operasyonlarına başlayan Corendon Airlines, geçtiğimiz haftalarda ülkelerin uyguladığı seyahat kuralları doğrultusunda yoğun bir program sunduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Düsseldorf'a uçak konumlandıran havayolu, sezon boyu uçak konumlandıracağı 15 base'ini İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Ankara, Brüksel, Basel, Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover, Nürnberg, Girit, Rodos ve Hurghada olarak açıkladı. Ankara, Basel ve Düsseldorf gibi önemli ve yoğun havalimanlarına bu sezon ilk kez uçak konumlandıracak olan firma, bu base çeşitliliği sayesinde yolcularına cazip uçuş saatleri ve farklı ürünler sunma stratejisine gidiyor.

"Avrupa'dan Türkiye'ye etnik uçuşlara odaklandık"

CEO Yıldıray Karaer, yeni uçuş programları hakkında konuştu. Karaer, "Pandemi süresince hem operasyonel, hem ticari olarak bu döneme çok hazırlandık. Havalimanları ile bu süre boyunca sıkı diyaloglar kurarak ve yolcularımızın seyahat trendlerini yakından takip ederek, uçuş programımızı, base sayımızı ve destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni bir ticari alan olan Avrupa'dan Türkiye'ye etnik uçuşlara odaklandık. Yeni sezonda Avrupa'dan Türkiye'deki 15 havalimanına, Antalya, İzmir, Adana, Kayseri, Eskişehir, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Konya, Zonguldak, Samsun ve Trabzon'a sunduğumuz direkt uçuşların her biri ayrı ilgi gördü ve kısa sürede elde ettiğimiz doluluk oranları bizi uçuş frekanslarımızı ve sezonumuzu uzatma kararı aldıracak kadar memnun edici seviyeye geldi" dedi.

"Destinasyon çeşitliliğimizi artırıyoruz"

Etnik uçuşların yanı sıra 2005 yılından beri yürüttükleri turistik uçuşlarda da bu sezon atağa geçtiklerinden bahseden Karaer, "Avrupa bayraklı diğer iki havayolumuz ile de desteklediğimiz Avrupa içi uçuşlarda da programımızı ve destinasyon çeşitliliğimizi artırıyoruz. Türkiye her zaman sunduğumuz ana tatil destinasyonumuz ama Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya gibi Avrupa ülkelerinden Yunanistan'da Girit, Rodos, Kos; İspanya'da Palma de Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote ve İtalya'da Olbia, Lamezia Terme, Catania gibi Avrupalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlarda diğer uluslararası rakip havayolları ile birlikte Corendon Airlines olarak da yer alıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Cedi Osman Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Corendon Airlines'dan 15 yeni rota - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 01:15:10. #1.16#

title