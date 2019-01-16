Çöp Konteynerine Giren Kişi Kokudan Etkilendi
Kilis'te atık malzeme toplamak için yer altındaki çöp konteynerine giren şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te atık malzeme toplamak için yer altındaki çöp konteynerine giren şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli Abdullah Ahmet Nevalir (30), Cumhuriyet Caddesi'nde atık toplamak için yer altındaki konteynere girdi.
Bu sırada Nevalir'in fenalaştığını fark eden beraberinde çöp toplayan kişiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Nevalir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Nevalir'in kokudan etkilendiği ifade edildi.
Kaynak: AA