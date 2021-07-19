Çocukluk hayalini gerçekleştirdi
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Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Seda Dalgıçoğlu, ikinci teklisi 90 model "Çalkala" ile yaz enerjisini artırmaya geldi. Seda Dalgıçoğlu geçtiğimiz gün Pascal Nouma ile birlikte Gayrettepe Savage adlı gece kulübünde sahne aldı.

Dalgıçoğlu, 90'ların severek dinlediği "Çalkala" şarkısını dinamik, kıpır kıpır, 7'den 70'e herkesi yakalayacak ve dünya trendlerini de içinde barındıracak bir şekilde yeniden düzenleyerek dinleyicilerin beğenisine sundu. Soruları cevaplayan şarkıcı,"1996 yılında tanışmıştım "Çalkala" ile. Sadece hayal kurduğum, aynanın karşısında şarkı söylediğim ve dans ettiğim yaşlardı. Kendimi sahnede düşünüp, ben de bir gün akım oluşturacağım, derdim." diyen Seda, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

90'lar Türkçe popun müzik tarihindeki yeri oldukça büyük: "O dönemde yapılan şarkıların hepsi hala duyduğunuzda sizi o döneme ışınlıyor, size o dönemi hissettiriyor, hiçbir şekilde eskimiyor. Çalkala ile hem geçmişe ışınlanıp hem de günümüzü doyasıya yaşayacaksınız.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: Snob Magazin

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