Çocukların karda poşetle kayma keyfi
17.02.2021 18:28 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:33
Kent merkezinde kar yağışından görüntüler Çocukların poşetle karda kaymasından görüntüler SAMSUN - Samsun'da iki gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar poşetlerle kayak keyfini yaşadılar.
Kent merkezinde kar yağışından görüntüler
Çocukların poşetle karda kaymasından görüntüler SAMSUN - Samsun'da iki gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar poşetlerle kayak keyfini yaşadılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş