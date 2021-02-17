Çocukların karda poşetle kayma keyfi
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Çocukların karda poşetle kayma keyfi

17.02.2021 18:28 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:33

Kent merkezinde kar yağışından görüntüler Çocukların poşetle karda kaymasından görüntüler SAMSUN - Samsun'da iki gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar poşetlerle kayak keyfini yaşadılar.

Kent merkezinde kar yağışından görüntüler

Çocukların poşetle karda kaymasından görüntüler SAMSUN - Samsun'da iki gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar poşetlerle kayak keyfini yaşadılar.

Çocukların karda poşetle kayma keyfi
Çocukların karda poşetle kayma keyfi
Çocukların karda poşetle kayma keyfi
Çocukların karda poşetle kayma keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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