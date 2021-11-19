Çocukların Hakkı Var! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediğimiz program kapsamında gerçekleşecek etkinliklerimiz şöyle;

SAAT 10. 30 - PANEL Hukuk ve Çocuk Hakları

İslam ve Çocuk Hakları

Çocuk Ruhu ve İyi Oluş Hali

Eğitim ve Ailede Çocuk Hakları

SAAT 13. 00 - ÇOCUK TİYATROSU Kuşlar Diyarı - Tiyatro Külliyen

Etkinlik Türü: Çocuk Etkinlikleri

Etkinlik Tarihi: 20 Kasım 2021, Cumartesi

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 10: 30

Suveyda 18 Ekim'de Esenler'de galası gerçekleşen "Suveyda" isimli film vatandaşlarımızla yeniden buluşuyor. Usta yönetmen Mesut Uçakan'ın tarihe ışık tutan...

Edebiyat Söyleşileri - Yusuf Dursun Yazar Yusuf Dursun'un yönetimindeki Edebiyat Söyleşileri'ne katılın, edebiyatın dehlizlerinde yaptığımız yolculukta siz de bulunun! Bu ay vefatının 45... .

Suveyda 18 Ekim'de Esenler'de galası gerçekleşen "Suveyda" isimli film vatandaşlarımızla yeniden buluşuyor. Usta yönetmen Mesut Uçakan'ın tarihe ışık tutan...

Bi' Takım İnsanlar ESEV Tiyatro Topluluğunun projesi olan Bi' Takım İnsanlar hayatın içerisindeki konulara değinip geleneksel tiyatromuzdan da beslenerek ahlaki duruşundan...

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