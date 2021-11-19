Çocukların Hakkı Var!
Çocukların Hakkı Var! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediğimiz program kapsamında gerçekleşecek etkinliklerimiz şöyle;SAAT 10. 30 - PANEL Hukuk ve Çocuk Haklarıİslam ve Çocuk HaklarıÇocuk Ruhu ve İyi Oluş HaliEğitim ve Ailede Çocuk HaklarıSAAT 13.
Çocukların Hakkı Var! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediğimiz program kapsamında gerçekleşecek etkinliklerimiz şöyle;
SAAT 10. 30 - PANEL Hukuk ve Çocuk Hakları
İslam ve Çocuk Hakları
Çocuk Ruhu ve İyi Oluş Hali
Eğitim ve Ailede Çocuk Hakları
SAAT 13. 00 - ÇOCUK TİYATROSU Kuşlar Diyarı - Tiyatro Külliyen
Etkinlik Türü: Çocuk Etkinlikleri
Etkinlik Tarihi: 20 Kasım 2021, Cumartesi
Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 10: 30
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