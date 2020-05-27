Çocuklar yarım günlük izinlerini mezarlıkta geçirdi
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Çocuklar yarım günlük izinlerini mezarlıkta geçirdi

Çocuklar yarım günlük izinlerini mezarlıkta geçirdi Sivas'ta 4 saatlik izinlerini bayramda gidemedikleri mezarlıkları ziyaret ederek değerlendiren çocuklar mezarlık ziyaretinin ardından parklara akın etti Sivas'ta 4 saatlik izinlerini bayramda gidemedikleri mezarlıkları ziyaret ederek...

27.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:38

Çocuklar yarım günlük izinlerini mezarlıkta geçirdi

Sivas'ta 4 saatlik izinlerini bayramda gidemedikleri mezarlıkları ziyaret ederek değerlendiren çocuklar mezarlık ziyaretinin ardından parklara akın etti

SİVAS - Sivas'ta 4 saatlik izinlerini bayramda gidemedikleri mezarlıkları ziyaret ederek değerlendiren çocuklar, mezarlık ziyaretinin ardından parklara akın etti.

Çin'den gelip bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını etkilerini hala sürdürüyor. Vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte ülkemizde normalleşme süreci de başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş altı vatandaşlar bugün 4 saat süren izinlerini çeşitli şekillerde değerlendirdi. 27 Mayıs itibariyle kısıtlaması kalkan ve 4 saatlik izinleri bulunan çocuklar vakitlerinin bir kısmını mezarlık ziyaretiyle geçirdi. Bayramda mezarlığı ziyaret edemeyen aileler çocuklarını da alarak kabristanları doldurdu. Mezarların başında dua eden çocuklar, kabristanları sulamayı da ihmal etmedi. Kalan vakitlerini parklarda oyun oynayıp eğlenerek geçiren çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlardan Fatih Çelikli, annesinin mezarını ziyarete geldiğini söyleyerek, "Çocuklar da mezarlığı ziyaret etmeyi istiyordu, aslında arefe günü gelecektik ama kısıtlamadan dolayı gelemedik. Bugün de çocukların sokağa çıkma izni verildiği için bu günü bekledik. Çocuklarım ile birlikte babaannelerini ziyarete geldik. Dualarımızı edip evimize döneceğiz" dedi.

11 yaşındaki Eylül Namoğlu ise, "Bugün mezarlığa geldik. Teyzemi ve babaannemi ziyaret etmeye geldik. Sokağa çıkmayı çok özledik. Keşke izin tamamen olsa, korona virüs ülkemizden gitse. Bütün dünyada sona erse. Mezarlıktan sonra oyun oynamaya gideceğiz. Oyun oynamayı çok özledik. Dışarıya çıkmayı özledik" ifadelerini kullandı.

Çocuklar yarım günlük izinlerini mezarlıkta geçirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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