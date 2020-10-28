Son dakika: Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
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Son dakika: Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

28.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:17

Son dakika gündem haberi... Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Denizli'nin Çivril ilçesinde yaptırılan anaokulu, hizmete girdi.

Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Denizli'nin Çivril ilçesinde yaptırılan anaokulu, hizmete girdi.

Çivril Emirhisar İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı tamamlanan ve "Çocuklar Gülsün Diye Zehra-Mehmet Bulut" ismini taşıyan anaokulunun açılışına, Vali Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, sanatçı Gülben Ergen ile davetliler katıldı.

Vali Atik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, okul yapımına vesile olan hayırsevere teşekkür ederek, bu güzel hayrı gerçekleştirenleri saygıyla karşıladıklarını dile getirdi.

Gülben Ergen ise Denizli'ye çok uzun zamandır gelmeyi istediğini ifade ederek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu anlatan Ergen, bu sayıyı 90'a, 100'e çıkarmak istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Vali Atik, sanatçı Gülben Ergen ile diğer protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma amacını taşıyan derneğin Çivril'de yaptırdığı okulun, Türkiye genelindeki 40. anaokulu olduğu bildirildi.

Son dakika: Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
Son dakika: Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
Son dakika: Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
Son dakika: Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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