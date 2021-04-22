Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi

Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) –23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan temsili makam değişiminde valilik makamına İlkokul öğrencisi Ecrin Bahar oturdu.

DÜZCE(İHA) –23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan temsili makam değişiminde valilik makamına İlkokul öğrencisi Ecrin Bahar oturdu. Makama oturur oturmaz pandemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahar, "maske ve mesafe kurallarına uyarsak vaka sayıları azalır" ifadelerinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Cevdet Atay, Valilik Makamını temsili olarak, Gazi Mustafa Kemel İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Bahar'a devretti. Valilik makamına gelen Ecrin Bahar'a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Okul müdürü ve öğretmenler eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile temsili olarak Vali olan 10 yaşındaki Ecrin Bahar, korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitime devam ettiklerini belirtirken uyarılarda da bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan temsili Vali Bahar, "Çocuklar büyüsün diye oynayabilecekleri ücretsiz lunaparklar eğitim alabilecekleri büyük parklar yapmak istiyorum. Ayrıca pandemi de vaka sayıları artıyor. Pandemiye dikkat etmemiz gerekiyor. Maske takmamız gerekiyor. Maske takmazsak vaka sayıları artar bu yüzden maske takmamız gerekiyor" dedi.

Daha sonra video konferans sistemi ile toplantı yapan temsili Vali Bahar, öğrencilerin sorularını cevapladı. Okullara tasarım atölyeleri yaptırmak istediklerini belirterek, tekrar maske ve mesafe kurallarını hatırlattı. Düzce Valisi Cevdet Atay, daha sonra temsili olarak valilik koltuğuna oturan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Bahar'ın nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. - DÜZCE

Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi
Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi
Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:41:45. #1.16#

title