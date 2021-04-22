Çocuk vali vak'a sayılarını azaltacak reçeteyi verdi

DÜZCE(İHA) –23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan temsili makam değişiminde valilik makamına İlkokul öğrencisi Ecrin Bahar oturdu.

DÜZCE(İHA) –23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan temsili makam değişiminde valilik makamına İlkokul öğrencisi Ecrin Bahar oturdu. Makama oturur oturmaz pandemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahar, "maske ve mesafe kurallarına uyarsak vaka sayıları azalır" ifadelerinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Cevdet Atay, Valilik Makamını temsili olarak, Gazi Mustafa Kemel İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Bahar'a devretti. Valilik makamına gelen Ecrin Bahar'a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Okul müdürü ve öğretmenler eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile temsili olarak Vali olan 10 yaşındaki Ecrin Bahar, korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitime devam ettiklerini belirtirken uyarılarda da bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan temsili Vali Bahar, "Çocuklar büyüsün diye oynayabilecekleri ücretsiz lunaparklar eğitim alabilecekleri büyük parklar yapmak istiyorum. Ayrıca pandemi de vaka sayıları artıyor. Pandemiye dikkat etmemiz gerekiyor. Maske takmamız gerekiyor. Maske takmazsak vaka sayıları artar bu yüzden maske takmamız gerekiyor" dedi.

Daha sonra video konferans sistemi ile toplantı yapan temsili Vali Bahar, öğrencilerin sorularını cevapladı. Okullara tasarım atölyeleri yaptırmak istediklerini belirterek, tekrar maske ve mesafe kurallarını hatırlattı. Düzce Valisi Cevdet Atay, daha sonra temsili olarak valilik koltuğuna oturan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Bahar'ın nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı